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Россия подаст заявку на проведение Кубка мира 2027 года по регби

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Федерация регби России (ФРР) подаст заявку на проведение Кубка мира 2027 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом 13 декабря заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

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«По поводу заявки на Кубок мира мы надеемся на то, что (решение WADA) не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем», — приводит его слова ТАСС

Артемьев отметил, что пока еще есть возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и подчеркнул, что в регби «допинга практически не бывает». Также он добавил, что ранее намеченные в России соревнования будут проводиться на территории РФ, передает «РИА Новости».

Ранее 27 ноября генеральный директор ФРР Станислав Дружинин сообщил о начале работы над подготовкой заявочной книги для участия в выборах страны-хозяйки Кубка мира по регби 2027 года. Также о планах провести турнир заявили Аргентина и Австралия.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных состязаниях в течение четырех лет. Спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

Комментируя решение исполкома WADA, президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным. В случае принятия коллективных санкций есть основания полагать, что решение мотивировано не заботой о чистоте мирового спорта, а соображениями политического характера.

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