Россия подаст заявку на проведение Кубка мира 2027 года по регби

Федерация регби России (ФРР) подаст заявку на проведение Кубка мира 2027 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом 13 декабря заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

«По поводу заявки на Кубок мира мы надеемся на то, что (решение WADA) не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем», — приводит его слова ТАСС

Артемьев отметил, что пока еще есть возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и подчеркнул, что в регби «допинга практически не бывает». Также он добавил, что ранее намеченные в России соревнования будут проводиться на территории РФ, передает «РИА Новости».

Ранее 27 ноября генеральный директор ФРР Станислав Дружинин сообщил о начале работы над подготовкой заявочной книги для участия в выборах страны-хозяйки Кубка мира по регби 2027 года. Также о планах провести турнир заявили Аргентина и Австралия.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных состязаниях в течение четырех лет. Спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

Комментируя решение исполкома WADA, президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным. В случае принятия коллективных санкций есть основания полагать, что решение мотивировано не заботой о чистоте мирового спорта, а соображениями политического характера.