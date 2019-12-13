Отдел по борьбе с наркопреступлениями в интернете открыли в Томске

В управлении МВД по Томской области появилось подразделение, которое займется борьбой с наркопреступлениями в интернете. Сотрудники приступят к работе в 2020 году.

В областной администрации уточнили, что в 2019 году было зарегистрировано более 1,6 тыс. преступлений в сфере оборота наркотиков. Было изъято порядка 121 кг запрещенных веществ, пресечена деятельность семи интернет-магазинов и одной лаборатории. Об этом сообщает РИА «Томск». При этом преступные сообщества начали использовать интернет-площадки.

В управлении наркоконтроля регионального УМВД уже создано подразделение, которое займется борьбой с преступлениями в Сети. Одним из проблемных вопросов в выявлении и раскрытии преступлений называют бесконтактную оплату.