Движение автобусов нарушено в Хабаровске из-за задержаний мигрантов

Утром 13 декабря в Хабаровске не вышла на маршруты часть пассажирских автобусов. На остановках скопились толпы людей.

Как выяснилось позже, водители, пропустившие свои рейсы, были задержаны накануне вечером во время проверки миграционной службы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». У многих работников не оказалось разрешительных документов на работу в РФ, у некоторых — и на пребывание. Частному перевозчику, который нелегально трудоустроил мигрантов, грозит большой штраф.

29 ноября президент России Владимир Путин заявил о необходимости продуманных мер по социальной адаптации мигрантов. По его словам, нужно жестко отсекать риски, связанные с распространением в России радикальных течений, экстремизма и невежества.