На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России.

«Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб», — рассказали в пресс-службе.

В Севфлоте также добавили, что его тело было обнаружено поисковой группой в аварийном отсеке корабля. Кроме того, отмечается, что как только начался пожар на авианосце, военнослужащий спустился к месту, где проводились сварочные работы, чтобы эвакуировать рабочих.

Пожар на корабле начался накануне 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

Неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.