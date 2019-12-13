Прокуратура требует закрыть памятник архитектуры в Липецке

Зданию бывшего Липецкого егерского училища требуется ремонт. Прокуратура требует закрыть доступ в здание.

Училище было построено в 1858 году, здание выполнено в стиле классицизма и является примером небольших учебных заведений середины XIX века. На данный момент памятник архитектуры регионального значения пришел в негодность. У здания открыты окна, в него могут попасть дети. Об этом сообщает LipetskMedia.

В прокуратуре уточнили, что такое состояние здания противоречит закону о противодействии терроризму в части предотвращения несанкционированного доступа лиц на заброшенные объекты. Сотрудники правоохранительных органов внесли представление, согласно которому доступ в здание должен быть закрыт в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Волгограде эксперты выявили некачественный капремонт в доме, который является памятником архитектуры. В здании появляются трещины и обрушиваются элементы фасада.