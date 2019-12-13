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Ролик с «новогодней» уборкой снега в Уссурийске рассмешил Сеть

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В Сети появилась видеозапись «новогодней» уборки снега в Уссурийске, где люди вышли на расчистку территории возле одного из зданий в ростовых куклах животных. Об этом пишет Deita 13 декабря.

Запись, на кадрах которой «динозавр» и две «панды» чистят территорию от снега около здания на улице Ермакова, быстро набирает популярность, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Пользователи не только помогают ролику набрать больше просмотров, которые уже превысили 15 тыс., но и активно комментируют происходящее. Например, кто-то обеспокоился тем, что панда от такой нагрузки к вечеру похудеет, кто-то заявляет, что если уборка снега не похожа на эту, то его приглашать не стоит. В большинстве своем люди сходятся во мнении, что ролик подарил всем хорошее настроение.

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