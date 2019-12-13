В Москве задержали членов ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали в Москве пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты. Об этом 13 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что задержаны два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии. В ходе обыска у них изъяли средства связи с инструкциями от представителей ИГ. Также спецслужбами был обнаружен схрон с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

10 декабря глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного теракта на территории России. Всего удалось нейтрализовать 32 бандитов, задержать 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников.

По данным Бортникова, с начала года в России разоблачили 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.