Арена «Краснодар» получила премию за эффективное управление

Объявлены победители национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO AWARDS. Стадион футбольного клуба «Краснодар» признан лучшим в номинации «Эффективное управление спортивным объектом».

Заявок на участие было подано 246, в финал премии вышли 82 проекта. В своей номинации стадион «Краснодар» соперничал с такими аренами, как «Газпром Арена», «Открытие Арена» и другими, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Стадион на улице Разведчика Леонова в столице Кубани был создан на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов «Магнит». По некоторым оценкам стоимость строительства составляет около $400 млн.