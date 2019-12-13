Прямой эфир

Арена «Краснодар» получила премию за эффективное управление

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявлены победители национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO AWARDS. Стадион футбольного клуба «Краснодар» признан лучшим в номинации «Эффективное управление спортивным объектом».

Заявок на участие было подано 246, в финал премии вышли 82 проекта. В своей номинации стадион «Краснодар» соперничал с такими аренами, как «Газпром Арена», «Открытие Арена» и другими, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Стадион на улице Разведчика Леонова в столице Кубани был создан на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов «Магнит». По некоторым оценкам стоимость строительства составляет около $400 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019