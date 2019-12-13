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Новые требования предъявили к межмуниципальным маршруткам в Башкирии

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Правительство Башкирии опубликовало постановление, согласно которому к перевозчикам на межмуниципальных маршрутах будут предъявляться новые требования. Они не должны превышать максимально допустимое число автобусов и обеспечивать выполнение 90% рейсов.

Требования распространяются на перевозчиков, которые обслуживают маршруты по нерегулируемым тарифам. Они не должны превышать указанное в реестре количество автобусов, которые разрешено использовать одновременно на маршруте. Информацию о движении автобусов перевозчики должны передавать в региональную навигационную систему, пишет ИА «Башинформ».

Кроме того, перевозчики должны обеспечивать выполнение 90% рейсов ежеквартально. Таким образом, они должны обеспечивать мобильность населения в районах, где у пассажиров отсутствует альтернатива в виде государственного транспорта. Исключениями являются ДТП не по вине водителя автобуса, снижение скорости движения из-за неблагоприятных условий или заторов.

Перевозчики обязаны следить за исправностью оборудования и терминалов безналичной оплаты.

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