Прямой эфир

Более 50 ДТП с автобусами произошло в Курской области за год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курской области с начала 2019 года произошло 51 дорожно-транспортное происшествия с участием маршрутных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, каждая вторая авария произошла по вине водителей общественного транспорта. Большинство ДТП зарегистрированы на территории Курска, пишет «Курская правда».

С начала года в авариях с автобусами погибли четыре человека, еще 85 получили травмы различной степени тяжести.

4 декабря «Известия» писали о том, что за 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов.

По мнению экспертов, главная проблема в том, что даже официальные перевозчики не в состоянии контролировать сотрудников. Они могут отследить, например, скорость, но не манеру вождения или состояние водителя в длительном рейсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы российские регионы с ростом смертности в ДТП
В ГИБДД прокомментировали инициативу пересадить водителей на автобусы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019