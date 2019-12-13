Более 50 ДТП с автобусами произошло в Курской области за год

В Курской области с начала 2019 года произошло 51 дорожно-транспортное происшествия с участием маршрутных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, каждая вторая авария произошла по вине водителей общественного транспорта. Большинство ДТП зарегистрированы на территории Курска, пишет «Курская правда».

С начала года в авариях с автобусами погибли четыре человека, еще 85 получили травмы различной степени тяжести.

4 декабря «Известия» писали о том, что за 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов.

По мнению экспертов, главная проблема в том, что даже официальные перевозчики не в состоянии контролировать сотрудников. Они могут отследить, например, скорость, но не манеру вождения или состояние водителя в длительном рейсе.