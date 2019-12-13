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В Большом театре отказались обсуждать политкорректность грима в «Баядерке»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большой театр не собирается участвовать в дискуссию о политкорректности грима, используемого в балете «Баядерка». Об этом 13 декабря заявил генеральный директор театра Владимир Урин.

«Балет «Баядерка» прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в декабре прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд опубликовала в своем Instagram фотографию двух балерин Большого театра, сфотографированных во время репетиции балета «Баядерка» в костюмах и коричневом гриме на лице и руках. Это показалось Коупленд проявлением расизма. Снимок она подписала фразой: «И это реальность балетного мира...».

«Баядерка» рассказывает о богатом и знаменитом кшатрии Солоре, который во время охоты на тигра знакомится с живущей в лесу Никией. Согласно либретто, которым театр пользуется с момента премьеры балета в 1871 году, в этой постановке должен использоваться коричневый грим.

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