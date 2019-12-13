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Проверку по факту гибели двух рабочих организовали в Свердловской области

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В городе Нижняя Тура Свердловской области скончались двое мужчин, которые получили травмы в результате ската металлической трубы. По факту гибели рабочих организована проверка.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, трагический инцидент произошел 11 декабря на промплощадке ООО НПН «Аспект-Центр». По данным надзорного органа, металлическая труба диаметром 820 мм и длиной 11 м скатилась с основания пирамиды из труб, пишет ТагилСити.ру.

Двое работников получили травмы и были госпитализированы. 12 декабря оба скончались в медучреждении.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.

В начале декабря в Татарстане следователи начали проверку по факту гибели рабочего на территории АО «Татарстанские зерновые технологии». Мужчина упал в бункер с зерном и не смог выбраться.

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