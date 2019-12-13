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Житель Нижегородской области напал с ножом на родителей и ребенка

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В Нижегородской области мужчину подозревают в вооруженном нападении на трех членов семьи. С ножевыми ранениями в больницу доставлены десятилетняя девочка, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Инцидент произошел ночью 13 декабря в деревне Большие Поляны. По данным следствия, подозреваемый беспричинно напал на десятилетнюю дочь и нанес ей ножевые ранения. Затем мужчина ранил своих родителей и скрылся с места преступления, сообщает ИА «НьюсНН».

Трое пострадавших были доставлены в больницу. Состояние девочки и ее бабушки оценивается как тяжелое. Сотрудника правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Известно, что он состоит на учете у психиатра.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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