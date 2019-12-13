ЦБ перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ

Банк России перестал считать риском траты в размере 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие три года. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно выражали даже некую тревогу по неопределенности использования средств ФНБ, когда ФНБ достигает определенного уровня. Но то, что сейчас предложено в качестве решения, эта сумма в пределах 1 трлн на три года», — цитирует ее «РИА Новости».

Набиуллина отметила, что в случае равномерного использования средств не будет никаких серьезных макроэкономических последствий. Она добавила, что это будет «равномерно и на основе прозрачных принципов».

Именно по этой причине, по ее словам, Центробанк перестал воспринимать в качестве риска ситуацию с тратами из ФНБ.

Ранее в этот день Набиуллина заявила, что в Банке России считают, что потенциал для снижения кредитных ставок еще сохраняется. Она отметила, что накопленный эффект от снижения ключевой ставки будет проявляться в течение всего 2020 года. На данный момент, регулятору необходимо время для оценки целесообразности дальнейшего снижения. Однако такие возможности, по словам Набиуллиной, у Банка России существуют.