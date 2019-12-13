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Благоустройство иркутского парка «Комсомольский» начнется в 2020 году

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Парк «Комсомольский» в Иркутске начнут благоустраивать в следующем году. Первый этап работ в соответствии с пожеланиями местных жителей включен в проект «Народные инициативы». Об этом в рамках общероссийского дня приема граждан по личным вопросам рассказал мэр города Дмитрий Бердников.

«Данный проект вошел в число лидеров народного голосования, поэтому в обязательном порядке будет реализован», — цитирует градоначальника ИА IrkutskMedia.

Планируется, что после завершения всех этапов благоустройства парк «Комсомольский» станет безопасным и комфортным. Здесь будут проводить праздничные и спортивные мероприятия, установят аттракционы, создадут условия для активного и спокойного отдыха.

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