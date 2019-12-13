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Брянский диспансер накажут за прием на работу бывшего чиновника

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Руководство Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства. Главврач учреждения минувшим летом принял на работу бывшего сотрудника регионального департамента здравоохранения.

Как поясняет онлайн-газета «Брянские новости», закон обязывает работодателя оповестить об этом департамент, однако этого сделано не было. Это выяснилось во время проверки, которую проводили правоохранительные органы.

Областная прокуратура потребовала от главврача устранить нарушения. Его могут оштрафовать на 50 тыс. рублей.

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