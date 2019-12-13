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Норвежскую форель и семгу сожгли в Красноярске

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Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с Красноярской таможней провело проверку рынков в Октябрьском и Кировском районах региональной столицы. Была обнаружена мороженая и охлажденная форель и семга из Норвегии. Эту рыбу запрещено ввозить в РФ из-за экономических санкций.

Упаковки с маркировкой производителя и документов на товар у владельцев не было, поэтому законность происхождения форели и семги осталась под вопросом, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Шесть рыб общим весом 21,1 кг изъяли у продавцов и сожгли на специализированном предприятии.

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