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Грабитель с бутылкой кислоты напал на офис микрозаймов в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону совершено нападение на офис микрозаймов, который находится в Октябрьском районе. Злоумышленник был задержан.

Как сообщает региональное УМВД, мужчина в маске зашел в офис компании и начал угрожать сотруднику банкой, в которой якобы была кислота. Он забрал 40 тыс. рублей, после чего скрылся, пишет RostovGazeta.

В ходе оперативно-разыскных действий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина. По информации УМВД, он причастен к еще двум аналогичным преступлениям на общую сумму 260 тыс. рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Нападавший находится под стражей.

В августе в Хабаровске вынесли приговор 20-летнему мужчине, который ограбил павильон микрокредитной организации. Его добычей стали 3150 рублей.

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