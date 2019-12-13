Два бассейна построят в районах Калужской области

В течение двух лет в двух муниципалитетах Калужской области построят новые бассейны. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

На текущий момент ведется проектирование бассейна в городе Балабаново. Спортивный объект планируют построить в 2021 году. Кроме того, завершается проектирование бассейна в Козельске, его начнут строить в 2020 году по федеральной адресной инвестиционной программе. Об этом сообщает газета «Весть».

В Калуге будет построен Дворец спорта. В нем появится плавательный комплекс с бассейнами на 50 м и 25 м. После завершения строительства обеспеченность местного населения бассейнами вырастет до 81,8%. После строительства бассейнов в муниципалитетах обеспеченность бассейнами составит 63,6%.

В дальнейшем власти Калужской области намерены попасть в федеральный проект «Плавание для всех». Это даст возможность региону открыть еще более десяти бассейнов в школах и детских садах.