Прямой эфир

Памятник архитектуры в Волгограде начал разрушаться после капремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде эксперты выявили очередной факт некачественного капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Центральном районе, который является памятником архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

В региональное отделение ОНФ обратились жильцы дома 20 по улице Мира. Они рассказали, что через два года после восстановительных работ на здании начали появляться многочисленные трещины, также стали обрушиваться элементы фасада. В августе этого года на тротуар рухнула часть одного из балконов и лепнины, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Региональный фонд капремонта согласился исправить ошибки подрядчика. Работы начнутся весной с наступление тепла. Как отмечают сами эксперты ОНФ, сейчас проводить ремонт всё равно нецелесообразно.

В сентябре сообщалось, что улицу Мира в Волгограде объявили охранной зоной. Власти города приняли решение, что облик улицы должен оставаться неизменным, и ввели ограничение застройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сквер на площади Павших Борцов благоустроят в Волгограде
Пациенты детской больницы в Волгограде пожаловались на ледяные батареи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019