Памятник архитектуры в Волгограде начал разрушаться после капремонта

В Волгограде эксперты выявили очередной факт некачественного капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Центральном районе, который является памятником архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

В региональное отделение ОНФ обратились жильцы дома 20 по улице Мира. Они рассказали, что через два года после восстановительных работ на здании начали появляться многочисленные трещины, также стали обрушиваться элементы фасада. В августе этого года на тротуар рухнула часть одного из балконов и лепнины, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Региональный фонд капремонта согласился исправить ошибки подрядчика. Работы начнутся весной с наступление тепла. Как отмечают сами эксперты ОНФ, сейчас проводить ремонт всё равно нецелесообразно.

В сентябре сообщалось, что улицу Мира в Волгограде объявили охранной зоной. Власти города приняли решение, что облик улицы должен оставаться неизменным, и ввели ограничение застройки.