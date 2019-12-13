Порядка 180 т сена сгорело под Тамбовом

В Тамбовской области в деревне Малая Лавровка сгорело около 180 т сена, принадлежащего местному сельскохозяйственному кооперативу. Следователи установили, что причиной случившегося стал поджог. Неподалеку от сгоревшей травы нашли спички и отпечатки обуви.

Местные жители, в свою очередь, рассказали, что видели около стогов молодого человека. Его личность уже установлена, он задержан. Во время задержания подозреваемый был пьян. Он признался в совершении преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас специалисты подсчитывают ущерб от пожара, продолжается сбор улик и доказательств совершения преступления. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Тамбовской области, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».