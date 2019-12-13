Проверки по факту гибели трех рыбаков организовали в Вологодской области

В Череповецком районе Вологодской области организованы доследственные проверки по факту обнаружения тел трех мужчин. Все трое уходили из дома на рыбалку.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе СУ СКР по региону, в четверг, 12 декабря, на реке Малый Южок были обнаружены погибшими пенсионер и его сын. В этот же день из реки Ягорбы извлекли тело 81-летнего мужчины, который отправился на рыбалку неделю назад и пропал.

Точные причины гибели рыбаков устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Мурманской области трое рыбаков отравились угарным газом. По факту гибели мужчин проводится проверка.