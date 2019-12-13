Музеи и мемориалы Куликова поля свяжет экологическая тропа

В музее-заповеднике «Куликово поле» в Тульской области проложат историко-экологическую тропу. Она получит название «Дорога Памяти и Единства».

Эта тропа свяжет мемориалы и музеи Куликова поля, природные объекты и храмы. Она позволит туристам совершать прогулки по полю битвы в любую погоду, пешком или на велосипеде.

В среднем протяженность маршрутов составит 9 км. Тропу вымостят камнем. «Газпром трансгаз Москва» выделил деньги на финансирование разработки проектной документации тропы.

«Тульские известия» напоминают, что в 2019 году по Куликову полю проложили три историко-экологических маршрута.

Два — кольцевые, берущие начало от Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино, либо от нового Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Третий маршрут — сквозной, ведущий от одного объекта к другому.