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В Рязанской области создали экспертный совет при правительстве региона

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В Рязанской области создан первый в России экспертный совет при региональном правительстве. Его первое заседание состоялось в четверг, 12 декабря.

Как сообщает сайт правительства области, новый орган будет давать экспертную оценку проектам и результатам их исполнения, а также формировать экспертное мнение по вопросам, которые относятся к полномочиям правительства Рязанской области. В совет вошли лучшие представители кадрового резерва управленцев и участников всероссийского конкурса «Лидеры России», пишет РИА «7инфо».

Губернатор региона Николай Любимов отметил, что для того чтобы вывести работу на качественно новый уровень, «нам надо искать новых управленцев, обучать людей, чтобы они подготовленными приходили на работу».

По его словам, регион проделал большую работу в этом направлении. В частности, при поддержке РАНХиГС область участвовала в проекте «Современное государственное управление» и в конкурсе «Лидеры России».

Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, в свою очередь, заверил, что Президентская академия всегда готова оказать поддержку в этом направлении. С созданием совета команда главы региона «приросла серьезным экспертным потенциалом в лице коллег, которые прошли многочисленные конкурсные испытания», отметил проректор.

12 декабря стало известно, что в Липецкой области появится новый совещательный орган — президиум. Он будет рассматривать наиболее значимые вопросы политической, экономической и социальной жизни региона.

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