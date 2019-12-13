Ученые заявили о пользе рыбьего жира для зрения

Рыбий жир способен улучшить зрение человека в ночное время. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лафборо в Великобритании.

Как пишет научный журнал American Heart Association Circulation Research 2 декабря, ученые выяснили, что докозагексаеновая кислота (ДГК), входящая в состав рыбьего жира, улучшает темновую адаптацию зрения. Содержится она в сельди, скумбрии, палтусе и тунце, а также присутствует в структуре сетчатки глаз в высоких концентрациях, но организм самостоятельно ее синтезировать не может. Как пишет «Ридус», ДГК также активно используется при формировании мозга ребенка и зрительного аппарата.

В исследовании британских специалистов приняли участие 19 добровольцев. В первый день им нужно было разглядеть числа на портативном дисплее в условиях слабой освещенности. При этом яркость чисел постоянно снижалась. Так эксперты определили силу ночного зрения участников. После этого испытуемые принимали таблетки с омега-3 каждый день в течение четырех недель. Через месяц они повторно прошли тестирование, показав, что в среднем сила их ночного зрения возросла на 25%. Помимо этого, благодаря анализам крови, взятым до и после приема добавок, специалисты зафиксировали прямую связь между уровнем жирных кислот в организме и изменениями зрительных возможностей.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», рыбий жир также может защитить мозг от вредного воздействия токсинов. Специалисты выяснили, что рыбий жир оказывает стимулирующий эффект на зону мозга, которая отвечает за обучение, память и прием пищи.

В октябре врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова рассказала, что следует делать, чтобы сохранить зрение при использовании смартфонов. В частности, нужно соблюдать режим зрительной нагрузки, реже пользоваться смартфоном, а также не спать рядом с ним.