Новые машины «скорой» прибыли в Копейск

В город Копейск (Челябинская область) прибыли новые машины скорой медицинской помощи. Три машины Ford и одну «Газель» уже задействовали в работе.

Как рассказал старший фельдшер Станции скорой помощи Копейска Наталья Бахарева, машины пришли полностью оборудованные. По ее словам, медики довольны, ведь оборудование быстро изнашивается в режиме работы 24 часа в сутки, пишет сайт 1obl.ru.

По стандартам качества, на станциях скорой помощи должны работать автомобили не старше пяти лет. Копейску необходимо закупить еще пять машин «скорой».

В начале декабря сообщалось, что в Томскую область прибыли 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Все они выполнены в северной комплектации и оснащены необходимым медицинским оборудованием.