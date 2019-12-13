Новая часть зоопарка «Река Замбези» откроется в Казани

В Казани новая часть зоопарка «Река Замбези» откроется в тестовом режиме 21 декабря. Об этом зооботсад сообщает в своем аккаунте в Instagram.

Стоимость входного билета для взрослых составит 300 рублей, для детей от трех до 14 лет — 150 рублей. Бесплатно посетить зоопарк смогут воспитанники детских домов, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и дети в возрасте до трех лет, а также инвалиды I группы, участники Великой Отечественной войны и блокады, пишет InKazan.ru.

Билет стоимостью 100 рублей могут приобрести пенсионеры, инвалиды II группы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции. В 150 рублей обойдутся билеты студентам, курсантам, ветеранам боевых действий и многодетным родителям.

По данным пресс-службы минтроя Республики Татарстан, на строительство новой части зоопарка направили 1,89 млрд рублей. На прошлой неделе «Река Замбези» получила заключение о соответствии.

11 декабря сообщалось о начале работ по строительству и реконструкции второй очереди казанского зоопарка. По словам замглавы минстроя Татарстана Ильшата Гимаева, к старому зоопарку будет организован проход через тоннель, проходящий под железной дорогой.