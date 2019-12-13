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Многопрофильную поликлинику в Артеме строят с опережением графика

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Строители многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме Приморского края прокладывают проводку и выполняют облицовку стен кафелем. Глава города Александр Авдеев отметил, что открытие семиэтажного учреждения позволит значительно улучшить качество медицинской помощи.

В настоящее время разрабатывается штатное расписание, определяются места для размещения оборудования. В поликлинике установят магнитно-резонансный томограф, флюорограф, маммограф. Подрядчик работает с опережением графика, к концу 2020 года строительство планируется завершить, пишет ИА PrimaMedia.

Напомним, в октябре краевой гематологический центр открылся во Владивостоке на базе больницы № 2. Клиника предоставляет все виды помощи пациентам с заболеваниями системы крови. Ожидается, что учреждение позволит повысить качество и доступность медицинской помощи по профилю «гематология».

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