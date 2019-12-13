Додон заявил о планах обсудить газовый вопрос с Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон 13 декабря заявил, что планирует обсудить вопрос поставки газа в республику с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и российским лидером Владимиром Путиным во время визита в Москву на следующей неделе.

Как заявил Додон в своем видеообращении, опубликованном на канале президента в YouTube, договоренности о поставках газа и электроэнергии в республику после 1 января 2020 года уже достигнуты, однако, если есть необходимость, этот вопрос будет обсуждаться дополнительно во время его визита в Москву.

«Хочу заверить еще раз: газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут. Никаких рисков на данном этапе нет», — сказал он.

Сейчас Молдавия покупает голубое топливо у «Газпрома» по договору, подписанному в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от нефтяных цен на мировых рынках. Контракт перестает действовать 31 декабря 2019 года.

В начале сентября Путин и Додон провели переговоры перед которыми стало известно, что Молдавия намерена попросить Россию не повышать цены на газ. 20 сентября Додон объявил о намерении продлить с «Газпромом» действующий договор на поставку газа в республику. 18 октября Додон заявил, что при продлении контракта будет предусмотрена возможность получения газа не только на границе с Украиной, а «Молдовагаз» не отказывалась от идеи транспортировать топливо в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.