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Спецстоянки в Москве украсят к Новому году

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Фото: АМПП
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На специализированных стоянках в Москве появится новогоднее оформление. В честь праздника на территории установят елки, развесят тематические плакаты, разместят украшения и иллюминацию. Об этом «Известиям» сообщили в пятницу, 13 декабря, в пресс-службе «Московского паркинга».

В праздничные дни стоянки будут работать по обычному графику: ежедневно и круглосуточно. Забрать машину, при наличии необходимых документов, можно в любой удобный день. При этом «Московском паркинге» призвали водителей не оставлять машины в неположенных местах «во избежание проблем, которые могут омрачить праздник».

«Неправильно припаркованный автомобиль, особенно в период народных гуляний, когда на улицы выйдет большое количество горожан и туристов, создает помехи для перемещения других транспортных средств и пешеходов и может быть перемещен на спецстоянку», — отметили в пресс-службе.

10 декабря в преддверии новогодних праздников в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили, что задержка оплаты парковочных штрафов может повлечь за собой отказ в выезде за границу.

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