Благоустройство сел Приморья не включили в нацпроект на 2020 год

Число муниципальных образований Приморского края, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), в следующем году сократится в три раза. Финансирование составит 582 млн рублей.

Самую большую сумму получит город Владивосток (202 млн рублей), на втором месте оказался Уссурийск (78,8 млн рублей), третью строчку занимает Находка (58,7 млн рублей), пишет ИА PrimaMedia.

В программу включили 22 муниципальных образования и сел среди них нет, за единичными исключениями в виде двух сельских поселений, являющихся административными центрами районов. В администрации Приморья поясняют, что сельские территории не соответствуют новым целевым показателям нацпроекта, поэтому в них благоустройство будет проводиться только в рамках региональной программы «1000 дворов».