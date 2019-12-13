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Дело возбудили в отношении сломавшей ребенку ноги массажистки

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Фото: Depositphotos
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мануального терапевта, сломавшей ноги семимесячной девочке во время массажа. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

Инцидент произошел в Красноярске. Местная жительница рассказала телеканалу ТВК 12 декабря, что курс лечебного массажа ребенку назначили в больнице, после чего она решила обратиться к знакомому мануальному терапевту. Она добавила, что от любого прикосновения ребенок кричал и вздрагивал, у нее поднялась температура, а к вечеру она обратила внимание, что нога девочки неактивна.

Врачи диагностировали у ребенка перелом обеих ног, одна из которых была сломана сразу в трех местах. Ребенку наложили гипс, затем последовало продолжительное лечение. Как отмечает сайт kp.ru, два курса массажа для девочки обошлись семье в 80 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья, отмечает телеканал «360».

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