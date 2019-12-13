Три рыбака погибли при отравлении газом в Мурманской области

В Мурманской области проводится проверка по факту гибели трех человек во время рыбалки. Они отравились газом.

По данным следствия, уроженцы села Гаджиево отправились на рыбалку 7 декабря, а 9 декабря они перестали выходить на связь. Палатка мужчин была обнаружена возле озера Виласкявр. На момент обнаружения местным жителем рыбаки не подавали признаков жизни.

При осмотре места происшествия было установлено, что к палатке подведен газовый баллон, за счет которого работала плитка. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти рыбаков стало отравление угарным газом. По факту произошедшего проводится проверка.