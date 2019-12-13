В уборке Санкт-Петербурга задействовали более 6 тыс. дворников

В Санкт-Петербурге в расчистке и обработке дворов задействовали более 6 тыс. дворников. Масштабная уборка состоялась в четверг, 12 декабря.

Жилищный комитет поручил районным администрациям города сделать акцент на обработке дворов и тротуаров противогололедными материалами и уборке мусора. В работе участвовали 6623 дворника, 356 единиц спецтехники и 245 единиц малой механизации, уточняет телеканал «78».

Сотрудники жилищного комитета также провели проверку дворов и кровель домов в Приморском, Красносельском, Курортном и Петродворцовом районах. Были выявлены два нарушения.

10 декабря синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о резком похолодании и снегопадах в ближайшие дни. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется в некоторых районах города обратить внимание на гололедицу.