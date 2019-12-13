Субсидии для птицефабрик увеличили в Хабаровском крае

Минсельхоз Хабаровского края увеличил объемы господдержки производства яйца. За каждый десяток предприятия получают по 4 рубля. Субсидии позволяют птицефабрикам приобретать новое оборудование и выпускать больше продукции.

«Сегодня Хабаровский край обеспечивает себя яйцом на 80%. В планах увеличить этот показатель», — отметили в ведомстве, передает ИА AmurMedia.

Ежегодная потребность жителей региона в яйце составляет 394,1 млн штук. Планируется, что общий объем производства яиц по итогам уходящего года во всех категориях хозяйств достигнет 308,2 млн штук.

Напомним, комплекс по откорму индейки появится в Ставропольском крае. Объем инвестиций составит около 1 млрд рублей.