Прямой эфир

Власти города на Урале решила собрать деньги за бесплатные путевки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Курганской области уличила администрацию Шадринска в намерении собрать с родителей деньги за путевки в детские лагеря, которые должны предоставляться им бесплатно. Это выяснилось во время проверки подготовленного мэрией проекта соответствующего постановления.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в надзорном ведомстве, в этом проекте было указано, что в стоимость такой путевки, полностью оплаченной из регионального бюджета, должна быть включена дополнительная родительская плата в размере 1,1 тыс. рублей.

Кроме того, проект предусматривал, что путевки в загородный лагерь за счет бюджета могли приобретать лишь родители детей, проживающих в Шадринске, хотя такое право предоставлено всем детям Курганской области.

В администрации агентству заявили, что замечания прокуратуры они получили еще когда документ разрабатывался, то есть на стадии его согласования с прокуратурой. Положения, признанные ведомством незаконными, из документа уже исключили, сказали в администрации Шадринска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Курганской области объявили 31 декабря выходным днем
Курганская область получит 1 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019