Власти города на Урале решила собрать деньги за бесплатные путевки

Прокуратура Курганской области уличила администрацию Шадринска в намерении собрать с родителей деньги за путевки в детские лагеря, которые должны предоставляться им бесплатно. Это выяснилось во время проверки подготовленного мэрией проекта соответствующего постановления.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в надзорном ведомстве, в этом проекте было указано, что в стоимость такой путевки, полностью оплаченной из регионального бюджета, должна быть включена дополнительная родительская плата в размере 1,1 тыс. рублей.

Кроме того, проект предусматривал, что путевки в загородный лагерь за счет бюджета могли приобретать лишь родители детей, проживающих в Шадринске, хотя такое право предоставлено всем детям Курганской области.

В администрации агентству заявили, что замечания прокуратуры они получили еще когда документ разрабатывался, то есть на стадии его согласования с прокуратурой. Положения, признанные ведомством незаконными, из документа уже исключили, сказали в администрации Шадринска.