Песков усомнился в уместности надежд на доброе отношение Лондона к Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу Консервативной партии (тори) Великобритании на выборах в парламент королевства, заявил, что не уверен в том, что британская сторона будет настроена на выстраивание добрых отношений с РФ.

«Конечно каждый раз хочется надеяться, что политические силы, которые побеждают в любой стране, будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной. Не знаю, насколько такие надежды уместны в плане консерваторов», — объяснил Песков 13 декабря.

Ранее в этот же день Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что после победы консерваторов на парламентских выборах, ничто не помешает стране осуществить Brexit.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте.

23 ноября стало известно, что во время дебатов Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о Brexit и заявил, что реальных доказательств «российского вмешательства» не существует. Он также выразил уверенность в том, что жители Великобритании сами проголосовали за выход из ЕС и ждут этого момента уже три с половиной года.

В ноябре 2019 года автор доклада о возможном вмешательстве России в результаты референдума по Brexit Доминик Грив обвинил Джонсона в задержке публикации документа.

В октябре 2017 года британский парламент потребовал от Facebook провести расследование возможного вмешательства России в итоги референдума по Brexit от 2016 года. Речь шла в том числе о таргетинге российских рекламных объявлений и учетных записей.

После этого Москва запрашивала у университетов Великобритании исходные материалы, на которые ссылаются британские СМИ в статьях о влиянии России на результаты референдума по Brexit, но они так и не были предоставлены. В октябре 2018 года сообщалось, что британские власти не нашли доказательств российского вмешательства в дела Лондона.