Красный мост реконструируют в Орле

В Орле в течение трех лет планируют реконструировать Красный мост. Максимальная стоимость контракта составит 1,382 млрд рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, после заключение контракта подрядчику выделят на работы 287,87 млн рублей. В 2021 году объем финансирования составит 289,93 млн рублей, в 2022 году — 804,5 млн рублей.

Подрядчика планируют выбрать 19 декабря. Он должен приступить к работам сразу после заключения договора и выполнить их не позднее 10 декабря 2024 года. При этом InfoOrel.ru ссылаясь на график работ пишет, что строительно-монтажный этап должен начаться 1 января 2021 года.

В рамках реконструкции будут перестроены подъезды к мосту, частично реконструированы набережные, перенесены трамвайные пути и инженерные коммуникации. Также предусмотрено строительство временного пешеходного моста.

20 ноября сообщалось, что проект реконструкции Красного моста в Орле получил положительное заключение экспертной комиссии.