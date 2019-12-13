Венгрия не намерена выходить из Евросоюза

Венгрия не собирается покидать Европейский Союз (ЕС). Об этом заявил ТАСС в пятницу, 13 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это глупо. Конечно, мы не хотим покидать Евросоюз. Мы заинтересованы в сильном ЕС. Мы думаем, что сильный ЕС должен базироваться на сильных государствах-членах», — сказал он.

Сийярто отметил, что доказательством нежелания покидать Евросоюз является участие Венгрии в дебатах о будущем сообщества. Страна, по его словам, заинтересована в укреплении этого политического образования.

10 декабря венгерский чиновник спровоцировал скандал на заседании Совета ЕС. Во время закрытого обсуждения венгерского досье один из участников национальной делегации начал публиковать в своем Twitter сообщения с подробностями встречи и критические замечания в адрес коллег.

31 октября суду ЕС рекомендовали признать вину не принявших мигрантов стран. В их числе Польша, Венгрия и Чехия.

В июле 2018 году Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии из-за принятых Будапештом законов по миграции под названием «Стоп Сорос». Документ предполагает ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализирует помощь нелегальным мигрантам.

8 апреля 2018 года в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых правящая националистическая коалиция во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном получила конституционное большинство в парламенте. Борьба с мигрантами была ключевой темой предвыборной кампании партии Орбана «Фидес».