Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 13 декабря, сообщении пресс-службы главы государства.

«Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта (государством-агрессором на Украине считают Россию. — Ред.) и подверглись в своей стране преследованиям, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что основная цель законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства» — актуализация законодательства страны в вопросах приобретения и прекращения гражданства.

Кроме того, в проекте предлагается расширить круг тех, кто имеет основание для получения украинского гражданства «по территориальному происхождению», а также пересмотреть основания для лишения гражданства и сократить перечень причин «неполучения документа о прекращении иностранного гражданства», не зависящих от человека.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что законопроект об упрощении получения российского гражданства для украинцев и белорусов был рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении. В документе предлагается отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на получение гражданства России.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов отметил, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в гражданство РФ более чем для 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые уже проживают в РФ.

5 декабря кабинет министров Украины анонсировал запрет выезда в Россию по внутренним паспортам. Предполагается, что инициатива заработает уже с 1 марта 2020 года.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война. В свою очередь, Киев считает незаконным присоединение Крыма к России, кроме того, в Донбассе, по мнению украинских властей, есть «российский след» в виде помощи повстанцев. Все обвинения Москва на свой счет не принимает.