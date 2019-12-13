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Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

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Фото: TASS/Danny Lawson
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В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт. Об этом 13 декабря «РИА Новости» рассказали в региональном управлении МВД.

«В результате неоднократных обращений в отношении нижегородца, истязавшего жителей звуками ржания лошади, было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание»)», — рассказали в пресс-службе.

Соседи неоднократно жаловались на мужчину в полицию — каждый день с пяти утра он включал стереосистему со звуками конского ржания, которое раздавалось на весь подъезд. Сам нарушитель заявлял журналистам, что таким образом мстит соседям за то, что они громко топают по утрам.

Обвиняемого арестовали на два месяца, следствие продолжается.

В феврале сообщалось, что житель Анапы застрелил двух соседей из-за громкой музыки.

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