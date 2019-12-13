Автомобиль провалился под лед в пригороде Хабаровска

В пятницу, 13 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что в районе Воронежа-3, в пригороде столицы региона, под лед ушел автомобиль «Нива».

На место происшествия выехали сотрудники инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому району. Машину и пострадавших они не увидели, но осталась промоина с водой возле берега. С рыбаками, которые находились неподалеку, инспекторы провели беседу об опасности выхода на лед в таких местах, сообщает ИА AmurMedia.

В целях предупреждения происшествий на водных объектах организованы профилактические рейды. На особый контроль взяты места массового выхода рыбаков. На водоемах Хабаровского края открыто три официальные ледовые переправы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районе, по ним движение разрешено.