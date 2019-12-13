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В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция: «Новое в страховании жилья от ЧС»

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17 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, посвященная закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

На пресс-конференции поднимут следующие вопросы:

  • Размер тарифов по страхованию жилья от ЧС, утвержденный на днях президиумом ВСС;
  • В каких регионах программы страхования жилья начнут работать в первую очередь;
  • Какие риски будут покрывать программы страхования жилья от ЧС;
  • Что должны сделать региональные власти, чтобы в соответствующем регионе работала программа страхования жилья;
  • Как будут заключаться договоры страхования жилья непосредственно с гражданами.

Формально закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

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