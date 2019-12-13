Корбин заявил о планах уйти с поста главы британских лейбористов

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не будет возглавлять партию на следующих выборах. Об этом он сообщил в четверг, 12 декабря, на фоне продолжающегося подсчета голосов после прошедших в тот же день досрочных парламентских выборов, сообщает Daily Mail.

«Я не буду возглавить партию на каких-либо предстоящих выборах», — приводит газета слова Корбина, отмечая, что в случае поражения на текущих выборах политик обещал уйти в отставку.

«Я буду обсуждать положение дел со своей партией, чтобы гарантировать запуск процесса размышлений по поводу этого (выборов 12 декабря. — Ред.) результата и политики, которую политсила продолжит в будущем», — сказал Корбин, добавив, что будет возглавлять партию во время этих обсуждений, чтобы убедиться, что дискуссия по поводу нового курса состоится и партия продолжит идти вперед.

В то же время глава лейбористов отказался взять на себя вину за поражение своей партии на выборах, обвинив СМИ в «отвратительных атаках» и заявив, что его политическая платформа была «чрезвычайно популярной». Корбин считает причиной поражения Brexit, «который столь сильно разделил страну».

Ранее, 30 ноября, в статье в The Sunday Telegraph, которую процитировала газета Sunday Express, глава МИД Британии Доминик Рааб назвал произошедший 29 ноября теракт на Лондонском мосту напоминанием о многочисленных угрозах безопасности стране. Он писал, что в случае прихода к власти Лейбористская партия во главе с Корбином не сможет противостоять ни одной из этих угроз. Рааб считает, что Корбина нет «морального авторитета», чтобы противостоять террористам, правительство во главе с ним подорвало бы нацбезопасность Британии.

Согласно прогнозу Sky News, британские тори получат в парламенте перевес в 78–82 голоса. На данный момент лейбористы терпят поражение от правящей Консервативной партии (тори) во главе с Борисом Джонсоном — 202 голоса против 349 соответственно.

Daily Mail отмечает, что Корбин ранее гарантировал себе переизбрание в парламент. По итогам выборов он заручился поддержкой более 34,6 тыс. избирателей, что сделало его победителем в округе Ислингтон на севере Лондона.

Издание пишет, что, согласно предварительным итогам голосования, лейбористы должны получить 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад. Этот результат станет наихудшим для партии с 1935 года. Гарантированную победу прочат тори — 368 мест в парламенте из 650.

Ранее аналитическая компания YouGov прогнозировала консерваторам поддержку 43% британцев и 339 из 650 мест в палате общин, а лейбористам — 34% (231 место).

Джереми Корбин возглавляет Лейбористскую партию с 2015 года.