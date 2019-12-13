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На Алтае поручили ускорить установку пожарных извещателей после ЧП

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству социальной защиты края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей после возгорания, унесшего жизни шестерых человек, которое произошло ранее в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона 13 декабря.

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Томенко поручил главам городов и районов провести обход всех неблагополучных и многодетных семей для противопожарной профилактики, а также проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. «Такое поручение дал губернатор в связи с трагическим событием в Завьяловском районе», — цитирует агентство слова пресс-службы.

Глава региона взял на личный контроль расследование пожара. «Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле губернатора», — подчеркнули в пресс-службе.

Речь идет о пожаре, который произошел рано утром 13 декабря в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района. В жилом помещении находились шесть человек, четверо из которых – дети. Все они погибли.

Управление Следственного комитета России по региону возбудило по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным главного управления регионального МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания является нарушение правил безопасности эксплуатации печи.

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