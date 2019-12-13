Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 декабря

Температура около нуля ожидается в столице 13 декабря. Об этом в пятницу сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в Москве и Московской области ожидается облачная погода без осадков. В столице днем и ночью прогнозируют от -1 до +1 градуса. В Подмосковье — от -4 до +1 градуса.

Специалисты уточнили, что юго-восточный ветер не превысит днем 5 м/с, ночью — 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба при относительной влажности около 80-85 %, пишет «Газета.ру».

10 декабря, в центре погоды «Фобос» сообщили о том, что температура воздуха на данный момент превышает климатическую норму более чем на 4 градуса, а постоянный снежный покров в Москве установится в конце декабря.