Ученые рассказали о последствиях переутомления на работе

Переутомление на работе грозит развитием ряда заболеваний. Об этом свидетельствует исследование экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья в Санкт-Петербурге.

Согласно данным специалистов, те, кто испытывает усталость на работе более 24 часов в неделю, больше других подвержен проблемам со здоровьем. Так, риск ухудшения самочувствия увеличивается у 50% женщин и у 30% мужчин.

Основной причиной усталости респонденты назвали эмоциональное напряжение из-за ответственной работы, а также зрительного и умственного внимания.

Чаще всего фиксируются заболевания органов зрения (67% женщин и у 57% мужчин), эндокринной системы (56% у женщин и 40% у мужчин), а также сердечно-сосудистой системы (30% женщины, 29% мужчин), пишет RT.

При оценке степени усталости 3% мужчин и 5% женщин заявили, что испытывают сильное переутомление и болеют в среднем 24,9 дня в году.

38% женщин и 45% мужчин отметили, что испытывают небольшую усталость и в среднем болеют всего 5,1 дня в год.

В исследовании приняли участие 1,7 тыс. человек, которые представляют профессии с высоким риском профессионального утомления. Среди них оказались врачи, медсестры, учителя и офисные работники.

12 декабря стало известно, что четверть россиян (26%) считают, что их вскоре могут уволить. Больше всех потерять работу боятся сотрудники безопасности, банков и инвестиций.