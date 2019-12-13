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Новые пианино доставят в школы Омска в рамках нацпроекта «Культура»

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Фото: Depositphotos
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Музыкальным школам Омской области доставили новые пианино в рамках нацпроекта «Культура». Всего в регион поступит 50 инструментов, более 20 из которых получат городские детские школы искусств.

Как пишет ИА ОМСКРЕГИОН, новое пианино, в частности, привезли в школу искусств №13 из Тулы. Стоимость инструмента – 370 тыс. рублей. Инструмент собрали из комплектующих всемирно известной чешской компании Petroff, концертные рояли и фортепиано которой славятся на весь мир.

Первый замдиректора городского департамента культуры Ольга Федоренко отметила, что у местных школ искусств материальная база в таком объеме не пополнялась десятилетиями. Процесс обновления продлится до 2024 года. И, благодаря нацпроекту, удастся переоснастить базу всех городских школ.

Также, отметил чиновница, в 2020 году Омск будет принимать Дельфийские игры, соревновательными площадками станут школы искусств и им, в соответствии с требованиями оргкомитета, необходимо иметь достойные инструменты.

Ранее сообщалось, что в Омске готовят к открытию новый кванториум. В здании завершают ремонт. На оснащение кабинета в рамках нацпроекта «Образование» выделили 73 млн рублей.

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