В Пентагоне рассказали об асимметричной угрозе неядерным силам США

Новейшие российские ракеты и беспилотные подводные аппараты представляют асимметричную угрозу неядерным силам США. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта, сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел разработку российских ракет с ядерной энергетической установкой типа «Буревестник» и подводных аппаратов «Посейдон».

«Почему Россия укрепляет имеющийся потенциал и обращает внимание на технологический вызов… путем (разработки - Ред.) необитаемого подводного аппарата дальнего хода, оснащенного ядерной энергоустановкой («Посейдон» -Ред.), гиперзвуковых крылатых ракет, крылатых ракет с ядерной энергетической установкой («Буревестник» - Ред)… Потому что это вызов для наших неядерных сил», — заявил Фэнт.

Он добавил, что создание таких вооружений — это асимметричная угроза американским неядерным силам и кратчайший путь для России ликвидировать отставание от «превосходящих неядерных сил» США.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Тогда же российский лидер рассказал о разработке «Посейдонов», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, и входить в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания «Посейдон» должен быть передан ВМФ.

В сентябре разведка Соединенных Штатов сообщала, что Россия наращивает темпы работы над крылатыми ракетами неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» и поставит их на вооружение раньше, чем планировалось — в течение шести лет.