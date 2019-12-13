Прямой эфир

Президент Чехии назвал Путина одним из самых влиятельных политиков

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан считает своего российского коллегу Владимира Путина одним из лидеров, которые оказывают наибольшее влияние на мировую политику. Об этом он заявил 13 декабря в эфире телеканала Barrandov.

Отвечая на вопрос ведущего о самой влиятельной персоне уходящего года в мировой политике, Земан подчеркнул, что на международной арене есть двое таких постоянных политиков — это Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Также чешский лидер упомянул влиятельность президента США Дональда Трампа в уходящем году, однако выразил недовольство развязанной им «войной пошлин» с Евросоюзом и Китаем. Кроме того, он включил в свой список премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Боюсь, что я не найду никакой новой яркой звезды [на политическом небосклоне]», — цитирует Земана ТАСС.

12 декабря журнал Forbes назвал бундесканцлера Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time
Медведчук объяснил падение рейтинга Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019