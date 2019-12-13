Президент Чехии назвал Путина одним из самых влиятельных политиков
Президент Чехии Милош Земан считает своего российского коллегу Владимира Путина одним из лидеров, которые оказывают наибольшее влияние на мировую политику. Об этом он заявил 13 декабря в эфире телеканала Barrandov.
Отвечая на вопрос ведущего о самой влиятельной персоне уходящего года в мировой политике, Земан подчеркнул, что на международной арене есть двое таких постоянных политиков — это Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Также чешский лидер упомянул влиятельность президента США Дональда Трампа в уходящем году, однако выразил недовольство развязанной им «войной пошлин» с Евросоюзом и Китаем. Кроме того, он включил в свой список премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Боюсь, что я не найду никакой новой яркой звезды [на политическом небосклоне]», — цитирует Земана ТАСС.
12 декабря журнал Forbes назвал бундесканцлера Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года.